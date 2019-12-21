السيسي يشيد بدور أبطال القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشاد الرئيس في هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجهاً بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.