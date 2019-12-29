يزور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، محافظة الأقصر لعقد ورشة عمل موسعة على مدار اليوم بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن فرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الورشة تستهدف الوقوف على الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الستة التي تتضمن حوالي 121 قرية من إجمالي القرى الـ143 المستهدفة في المرحلة الأولى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع يستهدف أيضاً إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها، وذلك على أرض الواقع بالقرى المستهدفة.

جدير بالذكر، أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجاً وبما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة وحوالي 4.2 مليار جنيه.

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية، وقامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، حيث ستتولى تلك الوحدة الإشراف على تنفيذ المبادرة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.