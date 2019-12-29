تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكلية الآداب خلال جولتهما اليوم، لكليات الجامعة وكان في استقبالهم الدكتور أسامة مدني عميد الكلية والدكتور إيميلي حمادة والدكتور نور السبكي وكيلا الكلية.

وأكد رئيس الجامعة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، شهد هدوءاً إلى حد كبير حتى الآن، وأن الجامعة اتخذت كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وتوفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار اللجان، ومتابعة تجهيز اللجان بالإضاءة الكافية والمساعدات الطبية الأولية حال حدوث أي طوارئ، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات الغش.

وحرص مبارك، على تفقد اللجان الخاصة والاطمئنان على توفير سبل الراحة للطلاب وتواجد كافة المساعدات اللازمة لهم، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.