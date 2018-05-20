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الوطن

نائب "رئيس الأزهر" يتابع سير امتحانات فرع الجامعة بأسيوط

منذ 22 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
نائب "رئيس الأزهر" يتابع سير امتحانات فرع الجامعة بأسيوط

جولة نائب رئيس الأزهر خلال الإمتحانات

تفقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، الأحد، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2017/2018 بكليات التربية بنات والتجارة والبنات الإسلامية في أسيوط.

ورافق نائب رئيس الجامعة، الدكتور سيد عبد الكريم، عميد كلية التربية بنات، والدكتورة خلود حسام حسانين، عميد كلية التجارة بنات، والدكتور محمد رفعت حمدان، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط.

وشدد عبد الرؤوف على توفير جميع سبل الراحة والهدوء للطلاب ومراعاة الوقت المناسب لإجابة الامتحان وضرورة تواجد أستاذ المادة.

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