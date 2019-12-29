أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أن مدينة القناطر الخيرية من أهم مدن المحافظة، ولها إرث تاريخي وسياحي، مطالبا أن تكون المدينة على الخريطة السياحية، لما تتميز به من آثار وموقع متميز على ضفتي النهر وقريبا من العاصمة.

وأوضح المحافظ أن المدينة مكانا سياحيا وتنمويا مهم جدا، ولابد من العمل على إعادتها إلى سابق عهدها والنهوض بها، وأن تحظى بدعم كبير في العملية التنموية في إطار رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الأحد، وفدا برلمانيا من لجنتي الإدارة المحلية، والسياحة والطيران المدني، ضم كلا من الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، ومحمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد عبده عضو لجنة السياحة، والدكتورة شيرين فراج عضو لجنة السياحة، والسيد موافي عضو لجنة الإدارة المحلية، وحاتم عبد الحميد نائب القناطر الخيرية.

وقال "الهجان"، إن هناك مخططا عاما لمدينة القناطر الخيرية يتم بالتنسيق بين محافظة القليوبية وهيئة التخطيط العمراني، كما أن هناك خطوات جادة للنهوض بهذه المدينة التاريخية، موضحا أن يده بيد الجميع للنهوض بهذه المدينة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مدينة القناطر الخيرية هي جزء هام من تاريخ مصر، مطلبا بتطوير القناطر الخيرية، وأن تحظى بالتطوير اللازم، وأن تعود إلى سابق عهدها متنفسا للجميع ومزارا سياحيا للمصريين والأجانب، مشيرا إلى أن هناك خطة لجعل القناطر الخيرية على هرم السياحة النيلية في مصر، وربطها بكل من رشيد ودمياط عبر السفن السياحية النيلية.

وكشف "صدقي"، أن ملف السياحة ملف مهم جدا في العالم، حيث تدر السياحة 5 مليارات دولا يوميا على مستوى العالم، ولابد أن تكون حصة مصر من هذا المبلغ كبيرة، خاصة أن كل مواقع مصر تصلح للسياحة.

وأكد محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن عملية تطوير القناطر الخيرية لابد أن تحظى باهتماما كبيرا، مشيدا بالجهود المبذولة من الدولة ومن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان واصفا إياه بـ"المحافظ الصنايعي"، الذي يستطيع أن يعمل على الأرض بأقل الإمكانيات وبنتائج مبهرة.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن زيارة وفد من لجنتي السياحة والإدارة المحلية يؤكد على اهتمام البرلمان المصري بمدينة القناطر الخيرية وبتاريخها وإرثها السياحي.