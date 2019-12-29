خطة محكمة وضعها مبيض محارة وزوجته، لقتل سيدة عجوز تربطه بها صلة قرابة، داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المتهم قرر قتل وسرقة المجني عليها للاستيلاء على مبلغ 10 آلاف جنيه، حتى يتمكن من دفع المبلغ لسمسار ويتمكن من السفر للعمل في دولة الكويت.

توجه المتهم وزوجته إلى منزل المجني عليها وقاما بإعطائها عصير بداخله أقراص مخدرة، وعقب ذلك قتلوها خنقا، واستوليا الاثنين على مبلغ مالي وهاتف المجني عليها، وفرا هاربين، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهم وزوجته، واعترفا بتفاصيل الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، باكتشاف سكان عقار بمنطقة بولاق الدكرور، مقتل سيدة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف العقيد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الواقعة، وتم مناظرة جثة المجنى عليها وتبين أنها سيدة 66 سنة أرملة مقيمة بمفردها داخل الشقة، ومقيدة اليدين والقدمين بحبل، ومكممة الفم، وهناك آثار خنق على الرقبة.

وأخطرت النيابة العامة، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

وعقب ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في فحص الكاميرات القريبة من العقار "مسرح الجريمة"، وأيضا فحص المشتبه فيهم، وقاطني العقار، والمترددين على المجنى عليها، وتوصلت القوات من خلال الفحص والتحري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مبيض محارة 35 سنة وزوجته 32 سنة، بضبطهما اعترف الأول أنه يرغب في تدبير مبلغ مالي 10 آلاف جنية لسمسار عقود عمل لدولة الكويت فاختمر في رأسه قتلها وسرقتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.