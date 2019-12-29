وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أثناء زيارته لمحافظة الوادي الجديد، بإعادة تخطيط المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، ورفع كفاءتها وتطويرها لتكون على أعلى مستوى من حيث الجاهزية والفندقة أسوة بالمدن الشبابية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، وحتى تكون مستعدة لاستضافة الشباب المشاركين في البرامج والمشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمدينة الشبابية بمدينة الخارجة، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، للوقوف على حالة المدينة على أرض الواقع والتعرف على أبرز ما تحتاجه من متطلبات، كما شارك وزير الشباب والرياضة أبناء الوادي الجديد في حملة "شارك ونضف" على هامش المعسكر الشبابي المقام بالمحافظة تأكيداً على أهمية الدور المجتمع للشباب، والتشجيع على إطلاق مثل هذه المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتجميلها، وتفقد منتدى الشباب والمخيم الكشفي بالمحافظة، ومتابعة مجموعة من العروض الكشفية قدمها النشء والشباب المشاركون به والتي لاقت إشادة جميع الحضور.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الحركة الكشفية لها دور داخل المجتمع، وتأثيرها الملموس في تكوين الشخصية الإيجابية القادرة على تحمل المسئولية، فضلاً عن دورها في غرس روح الولاء والانتماء، موجهاً بضرورة انعقاد المعسكر الكشفي بالوادي الجديد على مدار العام ليستقبل شباب مصر من جميع المحافظات حيث من المقرر أن يستقبل المخيم مائة فرد أسبوعياً.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة بمنتدي شباب الوادى الجديد، والعمل على تنفيذ الربط الاليكتروني والتحول الرقمي لكل ما يتم تنفيذه داخل منتديات الشباب في جميع المحافظات.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى حرص الوزارة على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية بها، والكشف عن المواهب الرياضية وتقديمها للمجتمع.