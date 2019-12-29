أصيب شخصين بإصابات متعددة في الدقهلية، اليوم، إثر تصادم أتوبيس تابع لأحد المعاهد الخاصة، وسيارة ربع نقل على طريق "المنزلة - البصراط".

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بورد بلاغا من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة ربع نقل أمام المعهد العالي للعلوم الإدارية والحاسبات.

انتقلت على الفور سيارة الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والحاسبات بالمنزلة، وسيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "علاء عبد الحميد حامد 50 سنة" و"ممدوح العربي سعد 35 سنة" ومقيمان بالمنزلة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.