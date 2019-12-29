قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلادش "إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد".

وأوضحت المسؤولة بمديرية الصحة ببنجلاديش عائشة أختر، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر الماضي إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد، مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".

المستشفيات تكتظ بالمصابين.. والعمال الأكثر تضررا

وأشارت أختر، إلى أن ذوي الدخل المحدود، خاصة العمال، هم الأكثر تضررا من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الثقيلة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض، مثل الالتهاب الرئوي، خاصة الأطفال وكبار السن.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في بنجلادش أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر، اليوم، عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال البلاد.

وأوضح أن موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف ستستمر على الأرجح لبضعة أيام، فيما أشار مسؤولون في مجال الطيران، إلى أن الضباب الكثيف أجبر السلطات على تغيير وجهة العديد من الرحلات وتأخير رحلات أخرى.