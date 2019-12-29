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"قفازات وإصابات وانسحاب".. لقطات لا تنسى من مباراة الأهلي وبلاتنيوم

"قفازات وإصابات وانسحاب".. لقطات لا تنسى من مباراة الأهلي وبلاتنيوم

وزيرة البيئة تعلن إدارج محمية رأس محمد بالقائمة الخضراء

وزيرة البيئة تعلن إدارج محمية رأس محمد بالقائمة الخضراء

محافظ أسيوط يشارك بورشة عمل الإسراع في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يشارك بورشة عمل الإسراع في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

افتتاح منشآت رياضية في الوادي الجديد بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتاح منشآت رياضية في الوادي الجديد بتكلفة 10 ملايين جنيه

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