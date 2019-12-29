استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، وفدًا نيجيريًا برئاسة الدكتور محمد سليمان آدم، كبير أئمة جامع سلطان بيلو بولاية "كادونا" بنيجيريا، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر.

وفي بداية اللقاء، رحب وكيل الأزهر، بالوفد النيجيري، مشيرًا إلى أن الأزهر كان في بدايته جامعا يدرس في أروقته العلوم الشرعية والعربية، ثم تطور وأصبح جامعًا وجامعة بها أكثر من 80 كلية، وهذه تجربة فريدة وخالدة استمرت لأكثر من ألف عام، لوسطيته واعتداله، وأوصى الوفد بالاستفادة من هذه التجربة.

وأوضح "عباس" أن الأزهر لم يهتم بالجانب الدعوي والديني فحسب، بل اهتم بشؤون المسلمين في كل أنحاء العالم، فأنشأ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ من حول العالم على أحدث أساليب الدعوة، ليكونوا خير سفراء في بلاهم، مؤكدًا أن الأزهر يقدم نموذجًا مهمًا في محاربة التطرف والتشدد من خلال مرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والذي يعمل على التصدي للفكر المتطرف بـ ١٣ لغة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سليمان آدم، كبير أئمة جامع سلطان بيلو عن اعتزاز بلاده بالأزهر الشريف، وأنه يمثل كعبة العلم لطلابه، آملا في دعم الأزهر لبلاده بمجال التعليم وتدريب الأئمة والوعاظ، مشيدًا بدور الأزهر في محاربة التطرف.