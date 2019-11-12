غدا.. جامعة الأزهر تحتفي بالمولد النبوي الشريف

تنظم جامعة الأزهر احتفالا كبيرا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر غدا بعد صلاة العشاء.

وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في بيان للجامعة اليوم، أنّه سيتم تنظيم احتفال آخر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بعد صلاة عشاء يوم 20 نوفمبر الحالي بالمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

وأككد أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أنّ خطة الجامعة منذ بداية العام الدراسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.