كشف المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم، تفاصيل العملية الأمنية التي جرت في مدينة "الدمام" عاصمة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، وقال المتحدث الرسمي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" - إنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأوضح المتحدث السعودي، أن الجهود تمكنت من رصد وجود مركبة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة "الدمام" صباح الأربعاء الماضي، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنياً "أحمـد عبد الله سعيد سويد وعبد الله حسين سعيد آل نمر" سعوديا الجنسية.

وأضاف المتحدث، أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن 5 كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، وأشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي، وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية استمرارها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين ما زالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، استجابة لإملاءات من جهات خارجية.