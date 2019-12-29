لقي شخص مصرعه في فيجي، اليوم، إثر الإعصار المداري "ساراي" الذي ضرب مؤخرا الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهاديء.

وذكرت السلطات في فيجي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن سرعة الرياح المصاحبة لإعصار "ساراي" بلغت 250 كيلومترا في الساعة، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة في الجزيرة، فضلا عن مصرع شخص وفقدان آخر وإجلاء أكثر من 2500 إلى أماكن آمنة في البلاد.

وكانت شبكة "إن دي تي في" الهندية، ذكرت أمس السبت، أن "ساراي" تسبب في دمار عدد من المنازل والمحاصيل الزراعية واقتلاع الأشجار، مشيرة إلى أن عددا من المسافرين لا يزالوا عالقين بعدما ألغيت رحلات الطيران من وإلى فيجي.

وكانت مديرة مكتب إدارة الكوارث القومية في فيجي فاسيتي سوكو، قد حثت المواطنين وآلاف السياح على توخي الحذر في ظل ظروف الطقس السيئة التي تمر بها البلاد.

إغلاق المدارس بولاية "هاريانا" الهندية بسبب البرد القارس

وفي الهند، قررت السلطات بولاية "هاريانا"، اليوم، إغلاق جميع المدارس الحكومية والخاصة بالولاية بسبب موجة البرد القارس التي تضرب معظم الأنحاء الشمالية للهند.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه سيتم إغلاق المدارس حتى نهاية العام الجاري على أن يتم الإغلاق مرة أخرى من 1 وحتى 15 من يناير المقبل بسبب موسم الأجازات الشتوية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشهد ولايتا "هاريانا" و"البنجاب" طقسا شديد البرودة خلال اليومين المقبلين.

ووصلت درجات الحرارة بالولاية في بعض المناطق إلى حد التجمد فيما تتراوح بشكل يومي في معظم الأنحاء بين 10 و 13 درجة سلزيوس.