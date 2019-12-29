تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ولجنة المرور من الإدارات المركزية الفنية، ومنطقة القاهرة، بتفقد مواقع التشغيل من المحطات والأبراج الكهربية، الخاصة بتشغيل مسير القطارات والمزلقانات ومراكز تشغيل السائقين، ومشرفي القطارات، في المسافة من القاهرة حتى الواسطى.

ووجه "رسلان"، بضرورة مرور المستويات الإشرافية، وعمل لجان انضمامية بين إدارات الهيئة، لفحص أحواش المحطات، والعمل على إنهاء الملاحظات بها، خلال شهر من تاريخه، وذلك من خلال برنامج زمني، بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة.

كذا تم تفقد المزلقانات وتم التأكيد خلال الجولة على نهو أعمال التطوير المدني لهذه المزلقانات و خصوصا مزلقان محطة العياط .

وتفقد أعمال تجديدات السكة، بالخط الطالع في المسافة بين محطتي البليدة والعياط، لمسافة 5.50 كم، التي تنفذها شركة "ايرتراك" إحدى الشركات التابعة للهيئة.

و أكد رئيس الهيئة خلال الجولة، على ضرورة إنهاء أعمال تحسين محطة الحوامدية، التي تنفذها شركة الإنتاج الحربي، طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.

وفي نهاية الجولة، تفقد محطة الواسطى، وأكد على ضرورة أداء العاملين بالهيئة، واجبهم نحو أعمال التطوير، التي تجري في الهيئة حاليا، في كل القطاعات، وأن يكون أبناء الهيئة، هم الساعد الأول في ذلك، من خلال تحقيق مطالب جمهور الركاب، سواء بالقطارات أو المحطات أو الورش، والعمل على تحقيق منظومة السلامة، على كل قطاعات الهيئة، خصوصا أمان وسلامة مسير القطارات.