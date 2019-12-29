جرح 5 أشخاص كانوا مجتمعين للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي، في هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام السبت قرب نيويورك، وصفه الحاكم الأحد بـ"العمل الإرهابي".

وقال المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على "تويتر": "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعي، مساء السبت، ضد منزل حاخام حاسيدي"، مشيراً إلى وقوع خمسة جرحى بينهم اثنين في حال حرجة.

وأضافت الجمعية: "نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون"، مشيرة إلى أن اثنين منهم في حال حرجة.

ورفضت الشرطة المحلية أن تؤكد لوكالة "فرانس برس" عدد الجرحى، مشيرةً إلى توقيف مشتبه به واحتجاز سيارة.

واعتبر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، صباح الأحد، عند وصوله إلى موقع الاعتداء أن ما حصل "عمل إرهابي".

وقال كومو "نحارب العديد من الجرائم المدفوعة بالكراهية، لكن أعتقد أننا الآن أمام أمر أبعد من ذلك، اعتبر أن هذا العمل إرهابي وأعتقد أنه إرهاب داخلي يريد زرع الخوف، أنهم مدفوعون بالكراهية".

من جهتها أفادت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية، بأن رجلا يحمل ساطورا اقتحم منزل الحاخام الواقع في مونسي على مسافة 50 كيلومترا إلى شمال نيويورك، حيث كان جمع من الناس يحتفل بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا).

وتمكن المهاجم من طعن ثلاثة أشخاص على الأقل من الموجودين قبل ان يفر، وفق المصدر ذاته.

ويأتي الهجوم في سياق تصاعد الاعتداءات على اليهود في الولايات المتحدة، وتضم مقاطعة روكلاند، حيث تقع مونسي، أكبر نسبة من اليهود في الولايات المتحدة، أي 90 ألف شخص، ما يساوي 31,4% من سكانها.

وقال الشاهد آرون كون: "صلّيت من أجل حياتي"، وأضاف لصحيفة "نيويورك تايمز" أن السلاح الأبيض الذي استخدمه المهاجم "كان بحجم عصا مكنسة".

وقال أحد مؤسسي المجلس اليهودي في منطقة وادي هيودسن يوسي غيستيتنر ردا على أسئلة "نيويورك تايمز"، إن بين الضحايا ابن الحاخام، موضحا: "كان هناك عشرات الأشخاص في المنزل، كان احتفالا بعيد الأنوار"، وهو عيد يهودي كبير.

وكتب حاكم ولاية نيويورك في تغريدة: "ولاية نيويورك لا تتسامح على الإطلاق مع معاداة السامية، والمهاجم يجب أن يواجه القانون بكامل صرامته".

في إسرائيل، قال الرئيس رؤوفين ريفلين: "نحن مصدومون وغاضبون" بعد هذا الاعتداء.