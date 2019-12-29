تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يرافقه الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي للمدينة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، وعددا من أعضاء هيئة التدريس بالمدينة.

وشملت الزيارة المبنى الإداري، والمكاتب الإدارية، ومبنى البنك الأهلي المصري لعلوم وهندسة النانو، والذي يضم الغرفة النظيفة، ومركز التصوير والميكروسكوب.

وخلال الزيارة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مدينة زويل من الدكتور شريف صدقي، رئيس المدينة،، والتي توفر البيئة المناسبة للابتكار والإبداع، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات التعليم والحرص علي المشاركة الفعالة للطلاب في العملية التعليمية بعيداً عن التلقين.

وأضاف صدقي، إن المدينة تهتم بتعميق الفهم عن طريق توفير الإمكانيات المعملية القادرة على تنمية مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن المدينة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعاهد البحثية، حيث يناظر كل برنامج أكاديمي معهدا بحثيا مجهزا بأحدث الأجهزة العالمية، ومنها الميكروسكوب رباعي الأبعاد الذي صممه العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، والذي يتمكن من رصد حركة الذرات والإلكترونيات، وغرفة نظيفة تُمكن من تصنيع الأنظمة متناهية الصغر توفر البيئة المحفزة للابتكار والإبداع، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات التعليم والحرص علي المشاركة الفعاله للطلاب في العملية التعليمية بعيدًا عن التلقين.

وعلى هامش الزيارة أشاد الوزير بحجم الإنجازات التي حققتها المدينة، مؤكدًا أهمية دورها العلمي والتعليمي والبحثي في المجتمع المصري، وأنها تعكس مقدار الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة من أجل إنشاء جامعات متميزة في كافة أنحاء مصر، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة والمحفزة على الإبداع والابتكار، موضحًا أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جهود المخلصين منذ البدء في إنشاء المدينة، ومتابعة القيادة السياسية المستمرة لمعدلات التنفيذ وحجم العمل.

جدير بالذكر، أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي مدينة تعليمية بحثية ؛ تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على الفكر الناقد المبتكر، متقن للعلوم الأساسية ولديه القدرة على ربط الأبحاث الأكاديمية التطبيقية بالصناعة.

وانتقلت مدينة زويل إلي مقرها الدائم بحدائق أكتوبر في سبتمبر 2017، وبدأت انطلاقها لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلِها، حيث يتكون المشروع من مرحلتين، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل عام 2020.

وتضم المرحلة الأولى معهد علوم النانو تكنولوجي، ومعهد حلمي للعلوم الطبية، بالإضافة إلى مباني منطقة خدمات وتضم: "مبنى الطاقة، غرفة المولدات الكهربائية، الخدمات الهندسية، غرفة المحولات الكهربائية، خزان وقود"، فضلاً عن نفق الخدمة، وشبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الأولى، والأسوار والبوابات.

بينما المرحلة الثانية تشمل مبنى الإدارة التعليمية و2 معهد "معهد العلوم السياسية، معهد طلعت حرب للاقتصاد والشؤون العامة"، ومبنى الجامعة، وإسكان الطلبة "1037 غرفة فندقية"، ومبنى شؤون الطلبة، وشبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الثانية "إجمالى مسطح المناطق الخضراء 60 فدانا".