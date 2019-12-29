محلل سياسي: عقوبات أوروبية على تركيا إذا تدخل أردوغان في ليبيا

قال محمد يوسف المحلل السياسي، إن تدخل تركيا في ليبيا يعد بمثابة إعلانها كملعب للحرب وصراع للقوى الدولية ما سيؤدي إلى زيادة في عمليات تدفق الفرار من الحرب تجاه إيطاليا وأوروبا والمزيد من مشكلات المهاجرين والصراع العسكري على الأراضي الليبية، وهو ما يؤثر أيضا على تدفق الغاز والبترول الليبي تجاه إيطاليا وأوروبا، ويتسبب في حدوث الكثير من التأثيرات الاقتصادية السلبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن التدخل التركي في ليبيا سيهدد الأمن القومي والاقتصادي الإيطالي، مشيرًا إلى أن إيطاليا لن تتحرك بمفردها لتحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث رجعت إلى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

وتابع، أن الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حيث حذر الأخير من عواقب التدخل العسكري ضد ليبيا: "هو موقف أوروبي شامل، لأن تهديد السواحل الإيطالية يعتبر تهديدًا للأمن الأوروبي بطريقة مباشرة".

وأردف، أنه سيعقب هذا التحذير إذا ما تدخل أردوغان في ليبيا، وفعل قراراته التي أعلن عنها، عقوبات اقتصادية على تركيا من طرف الاتحاد الأوروبي، معقبًا: "أوروبا ترفض دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب بعض المشكلات العالقة، وأردوغان يتحجج أن هذا الرفض يرجع إلى كون بلاده مسلمة وهذا غير صحيح إطلاقًا، حيث أنه عضو في حلف الناتو، وعليه أن ينصاع إلى القوانين الدولية ويحترمها".