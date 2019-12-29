قال مسعد سليمان، مدير مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، إن المركز بصدد تشكيل فريق تدخل جراحي "لإعادة زراعة الأطراف المبتورة" يضم العديد من الأطباء بتخصصات دقيقة ومختلفة من أطباء (جراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة التجميل) وذلك بعد نجاح عدد من عمليات إعادة زراعة الأطراف المبتورة نتيجة الحوادث.

وأضاف سليمان في تصريح صحفي، أن الفريق مقره يكون بالمركز ومتواجد على مدار اليوم الكامل وطوال الأسبوع وستكون مهام الفريق التدخل الجراحي السريع لمعالجة كل حالات الإصابات الطرفية وإعادة زراعتها بواسطة الفريق، وسيتم توزيع منشور على كافة مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بكافة محافظات الدلتا للتعريف بتواجد الفريق ومهامه والعمليات التي يقوم بها.

وأشار إلى أنه سيتم عمل منشورات توعوية لكيفية التعامل مع الأطراف المبتورة والحفاظ على هذه الأطراف لحين إجراء العملية.

يذكر أن فريق جراحي بالجامعة تمكن من إعادة توصيل يد المريض التي قطعها صاروخ سيراميك وتم إعادة توصيل اليد باستخدام الميكروسكوب الجراحي بمعاونة أقسام جراحة الأوعية الدموية والعظام والمخ والأعصاب وتعافى المريض تماما، حيث تم توصيل الشرايين الرئيسية والأوردة المغذية لليد، ووصول الدم لهذا الطرف وإنقاذه من البتر.