أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، عن بدء التشغيل التجريبي لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية في بداية عام 2020، والذى يقع على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 10 أدوار منها بدروم للخدمات، ودور أرضي للعيادات الخارجية ومدرج تعليمي و7 أدوار متكررة.

وأشاد رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمركز وبالمستوى المتميز للتجهيزات بمواصفات عالمية والالتزام بالجدول الزمني والجهود التي بذلت لتذليل كافة العقبات لتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة تمهيدا للتشغيل التجريبي للمركز لخدمة المرضى بقسمي جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة للمركز، اليوم، يرافقه الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، والدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمود الجمل المستشار الهندسي لشؤون المستشفيات، والدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية، وأسامة موسى أمين عام الجامعة .

وتفقد رئيس الجامعة جميع أدوار المركز، التي تم الانتهاء منها حاليا وتضم الدور الأرضي به 6 عيادات خارجية، بالإضافة إلى صيدلية وغرفة تبرع بالدم وغرفة أشعة، ويضم الدور الأول 6 غرف عمليات بنظام الكبسولة، منهم 4غرفة عمليات مزدوجة، يتم بها عمل أشعة تداخلية وجراحية في آن واحد، بالإضافة إلى 2غرفة عمليات لحالات اليوم الواحد، ويضم الدور الثاني 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة لجراحات القلب المفتوح بالإضافة إلى 3 غرف لزراعة الرئة وجراحات الصدر.

كما تفقد الدور الثالث والذى يضم 33 غرفة عناية مركزة تم تجهيزها على أحدث النظم الطبية العالمية و تنقسم إلى 2 عناية مركزة عامة تضم 25 سرير لمرضى جراحة القلب المفتوح، عناية مركزة لمرضى جراحة الأوعية الدموية، 5 سرير عناية مركزة للأطفال.