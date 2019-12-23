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35 مليون جنيه لرفع كفاءة سيارات النظافة في الدقهلية

35 مليون جنيه لرفع كفاءة سيارات النظافة في الدقهلية

 ضبط 1041 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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فيديو.. حلا شيحة في كواليس "مش أنا": التصوير مع تامر له روح مختلفة

فيديو.. حلا شيحة في كواليس "مش أنا": التصوير مع تامر له روح مختلفة

أكرم حسني يكشف مواعيد "عطل فني" في السعودية

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مقتل 6 أشخاص في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي نيجيريا

مقتل 6 أشخاص في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي نيجيريا

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صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

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