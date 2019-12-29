التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم، بالمحامين الـ7 المفصولين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشمال وجنوب سيناء ومقرها قنطرة شرق الإسماعيلية.

وتقدم المحامون، بمذكرة للنقيب العام، بتفاصيل الأزمة لرفعها للدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، تظلموا خلالها من قرار إنهاء خدمتهم رقم 414 لسنة 2019، الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح المحامون في مذكرتهم، أن القرار صادر دون وجه حق أو سند قانوني، ومخالف للقانون رقم 47 لسنة 1973، مشيرين إلى أن الأخطاء التي فصلوا بسببها، منظورة أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، تحت رقم 568 لسنة 24 ق، ومحدد لها جلسة 12 يناير المقبل.

وخلال اللقاء، تواصل "عاشور" هاتفيا مع وزير الإسكان، وأرسل له مذكرة المحامين، ومن جهته وعد "الجزار"، ببحث الموضوع وحل المشكلة في أقرب وقت.

حضر اللقاء، إبراهيم عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، وحسام سعيد رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية.