قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حين دعا الأحزاب لعقد سلسلة حوارات بمختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام، كان يستهدف خلق الرؤى المتعددة، لما ينعكس ذلك بأثاره الإيجابية على مرحلة بناء الوطن.

وأكد "الشريف"، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، المنعقدة الآن، بمقر حزب مستقبل وطن، بالقاهرة الجديدة، أن توصيات جلسات الحوار الوطني، ستأخذ بعين الاعتبار، وسيجري عرضها على البرلمان، كجزء من عملية الإصلاح السياسي، لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأضاف "الشريف"، أن استكمال الاستحقاقات الدستورية، خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي بمصر، مؤكدا أنه لا يستطيع حزب بعينه، أن يقود الحياة السياسية في مصر، لذلك حرص مستقبل وطن، على عقد جلسات حوارية ونقاشية، لسماع الرأي والرأي الآخر.

وانطلقت الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، منذ قليل، بمقر حزب مستقبل وطن، بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء وممثلي 10 أحزاب.

وجاءت الجلسة بحضور أحزاب "المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، والمؤتمر"، إضافة إلى مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها، فيما يخص مجلسي النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

ومن أبرز الحضور، المهندس أشرف رشاد، رئيس مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس المصري الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس المحافظين، وأحمد مقلد ممثلا عن المؤتمر، مارسيل سمير ممثل التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم حزب الغد.