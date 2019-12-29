بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مع قيادات هيئة الخدمات البيطرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، دور الهيئة في حماية الثروة الحيوانية، بالسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية.

وذلك من خلال خطط وبرامج المكافحة، ومنع دخول الأمراض من الحيوانات، والمنتجات من أصل حيوانى المستوردة، وأيضا رعاية وعلاج الحيوان، والتفتيش على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ إنتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها.

وأكد "القصير"، على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية، حتى تسهل اتخاذ القرار المناسب، بخصوص استيراد الماشية، وتوفير اللقاحات والأمصال.

وقال إن الفترة المقبلة، ستشهد تعاون بين مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، وأيضا الجمعيات الزراعية، ووحدات الطب البيطري في القرى، من أجل خدمة المزراعين والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشاد وزير الزراعة، بالجهود المتميزة التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والأطباء البيطريون، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، موجها بسرعة التفاعل مع مشاكل المواطنين، وتفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن.