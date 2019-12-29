حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية 160 مركزا متقدما على مستوى الجمهورية في مجال مسابقات الأنشطة التربوية، والتي أقيمت برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وطه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور أشرف سرج، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

ففي مجال مسابقات المكتبات حققت المديرية 29 مركزا، وفي التربية الرياضية 16 مركزا، والمسرح 5 مراكز، والتربية الفنية 14 مركزا، والصحافة المدرسية 17 مركز متقدم، والتربية النفسية مركز، والتربية الاجتماعية مركز، والتربية الخاصة 77 مركز متقدم، وذلك خلال 65 مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية.

وفي المكتبات شارك التوجيه في 5 مسابقات على مستوى الجمهورية، وحصلت مدرسة الشهيد محمد جمال المغربي الثانوية بنات على المركز الأول في المكتبات النموذجية، وحققت 3 مراكز في مسابقة نجوم المكتبة في الحادي عشر والسابع عشر والعشرين لإدارات الخصوص وغرب شبرا وبنها، وفي المسابقة الثقافية لكافة المراحل في المقال والإبداع الفني والرسوم حققت 17 مركزا لإدارات غرب وشرق شبرا والعبور والخانكة وقليوب والقناطر وشبين القناطر و3 مراكز في مسابقة الأخصائي المثالي وهي الرابع والرابع مكرر والخامس لإدارات طوخ وقليوب والخانكة، والمركز الثاني والخامس في مسابقة تحدي القراءة لإدارتي القناطر وقليوب، و3 مراكز في مسابقة فرسان القراءة لإدارتي بنها وطوخ.

وحصل التوجيه في التربية الاجتماعية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي، والذي حصل عليه الطالب محمد هشام سيد بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية لغات.

وفي التربية النفسية حصل التوجيه على المركز الأول جمهوري للأخصائي النفسي المثالى، وفي التربية المسرحية اشترك التوجيه في 7 مسابقات وحقق المراكز الأول، والثاني في مسابقات أعياد الطفولة والإلقاء الشعري والتربية الخاصة ومسرحة المناهج والفنون المسرحية، وفي التربية الفنية اشترك التوجيه في 21 مسابقة على مستوى الجمهورية وحقق 14 مركزا حصلت عليها إدارات طوخ وبنها وقليوب وقها وشبين القناطر والعبور.

وحصلت التربية الخاصة على المركز الأول جمهوري في ألعاب القوى الإسكندرية صم 4 مراكز، وفي ألعاب القوى الإسكندرية فكرى الأول جمهوري مركزين، و23 مركزا أول جمهوري فى ألعاب القوى صم وفكري ودمج بالإسكندرية، و4 مراكز بسباق الدراجات ببورسعيد، و20 مركزا بألعاب القوى فكري، و18 مركزا بألعاب القوى صم و3 مراكز تنس طاولة فكري، و3 مراكز تنس طاولة صم.

وفي الصحافة المدرسية حصلت على المراكز المتميز جمهوري والثاني والثالث والرابع والخامس في مسابقات أعياد الطفولة ومركز تنمية القدرات والمجلة الشاملة الإلكترونية والإذاعة المدرسية والإلقاء والكاريكاتير والمناظرات والقصة القصيرة والتحقيق الصحفي الكرتوني والحديث الصحفي الإلكترونى والبرلمان المدرسي، وفي التربية الرياضية حققت 16 مركزا هي الأول والثاني والرابع والخامس والسادس في الكاراتية وألعاب القوى والسباحة والوثب وألعاب القوى والقدم والتنس الأرضي والعدو.