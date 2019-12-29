تابع اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم، برفقة اللجنة الهندسية، الحالة الفنية للعقار المائل الكائن بـ 5 شارع البشبيشي بمنطقة الورديان؛ في إطار حل شكاوى الأهالي مع مراعاة الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال "كمال"، إنه جرى متابعة أعمال اللجنة الهندسية باستخدام جهاز الرصد المساحي للمرة الثانية على التوالي، حيث جرى أخد رصد لموقع ثابت بالعقار لمتابعة ميل العقار والحالة الفنية له، وجاري الرصد والمتابعة لحين إصدار اللجنة الهندسية تقريرها النهائي بشأن العقار والعقارات المحيطة وفقا للضوابط والأسس التي تحددها اللجنة لإزالة الخطورة الداهمة لاستقرار وثبات ميل العقار.

كان ورد لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغًا، بشأن بسقوط أجزاء من العقار رقم 5 بشارع البيشبيشي مع ناصية الشيخ طموم بمنطقة الورديان، وعلى الفور توجه لموقع البلاغ رئاسة الحي والقيادات الأمنية للمعاينة.

وتبين أنّ العقار عبارة عن طابق أرضي محلات، إضافة لـ 16 طابق علوي، وجزء بالدور الـ17 علوي، حيث جرى بناءه بدون ترخيص سنة 2012 وصادر له 22 قرار إزالة حتى سطح الأرض.

جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإزالة، وإخلاء العقار، إضافة إلى 4 عقارات محيطة؛ حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، وغلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية.

تحرر محضر عن الواقعة رقم 5787 لسنة 2019 إداري مينا البصل.