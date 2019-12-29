أنهت أعمال المؤتمر العربي الدولي الـ19 بعنوان "التواصل العلمي: خريطة الطريق من اجل المستقبل"، والذي نظمته الجمعية العربية لعلوم المواد بالاشتراك مع قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث تحت رعاية جامعة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي على مدار يومين.

وأكد الدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أهمية الموضوع الذي يناقشه المؤتمر وهو التواصل العلمي، والذي يساعد على تقدم المجتمع وتنمية الاقتصاد به لما يتضمنه من جوانب متعددة كما يأتي مؤتمر هذا العام كأحد أنشطة مجلس الثقافة والمعرفة، موضحًا أنه جرى خلال الجلسات مناقشة عدد من البوسترات لعرض مشاريع الباحثين والطلاب وسط أجواء تنافسية بينهم.

فيما أشار الدكتور محمود عادل، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المعهد يضم 4 أقسام علمية متميزة ومتخصصة في مجال العلوم ويتشرف بوجود الجمعية العربية لعلوم المواد به لدورها البارز في دعم الأدوار التي يقوم بها المعهد في مجال البحث العلمي لما تمثله من بيت خبرة يضم علماء متميزين وتناولها لموضوعات مهمة مثل موضوع اليوم حول التواصل العلمي لتصحيح الوضع وتعظيم الأستفادة وتوصيل العلوم من خلال خطوات علمية منظمة.

وأشاد الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إلى أنه جرى اختيار موضوع التواصل العلمي كعنوان للمؤتمر حيث لا طريق الي المستقل الا بالعلم وهو ما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة وأثني علي المكانة التي وصلت إليها الجمعية العربية لعلوم المواد محليا ودوليا.

وقدم الدكتور وجيه صادق، رئيس قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث، عرضا عن تاريخ إنشاء القسم وأهم البرامج والمقررات به وأنشطته المختلفة، كما استعرض الدكتور معتز سليمان، رئيس الجمعية العربية لعلوم المواد، تاريخ وأنشطة والدورات المؤتمرات المختلفة التي تنظمها الجمعية وكذلك الإصدارات العلمية والنشىرات الدورية المتخصصة.