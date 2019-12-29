أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية، اليوم، عن رقم مختصر وموقع إلكتروني لتسجيل شكاوي المواطنين في إطار إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على حل مشاكل المواطنين بالقرار الذي أصدره رقم 314 لسنة 2017.

وبحسب ما ورد في الصفحة فإنه في حال وجود شكوى تسجيل الاسم والرقم القومي وموضوع الشكوى على الرابط التالي http://www.shakwa.eg أو الاتصال على الرقم المختصر 16528 لتسجيل الشكوى، وذلك للدراسة والفحص عن طريق الجهات المختصة والرد.

وذكرت الصفحة أنّ هذه تعتبر القناة الشرعية الموحدة لتلقي شكاوى المواطنين ودراستها والرد عليها.