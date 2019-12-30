حظك اليوم الاثنين 30-12-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج القوس بكونهم أصدقاء مخلصين ويحرصون على تأدية كافة الخدمات التي قد يحتاجها الأصدقاء منهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك وتمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.