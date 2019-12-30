دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة خفض الدين العام، لتحسين الأداء الاقتصادي، وهو ما تحدث به خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أحمد عليان، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعمل منذ تولي الرئيس السيسي، على خفض الدين العام للدولة، موضحًا أن عجز الموازنة ينتج عنه زيادة الدين سواء المحلي أو الخارجي، ولذلك خفضهما يتطلب العمل عليهم بالتوازي، وأن أول خطوة يجب اتخاذها هي وقف الاقتراض المحلي أو الخارجي، وإصدار بدلا منها أذونات الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل، تستدين عبرها الدولة مبالغ يتم تخصيصها في الغالب لصالح تمويل عجز الموازنة.

وأضاف عليان لـ"الوطن"، أنه بعد إيقاف الاقتراض يجب أن تعمل الدولة على زيادة الاستثمار وتنشيط معدلات النمو المرتبطة بالإنتاج، والعمل على تنشيط القطاعات المهمة مثل تنشيط القطاع الصناعي والتشجيع على بناء مصانع جديدة، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة، وغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين، وإيقاف استهلاك السلع الاستفزازية.

وأوضح الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، أن الدين العام وعجز الموازنة كل منهما مرتبط بالآخر، وعجز الموازنة العامة للدولة ينتج عنه زيادة الدين المحلي، وهو ما يتطلب ضرورة العمل عليهما بالتوازي، موضحا أنه لخفض الدين المحلي لا بد من اتخاذ عدد من الإجراءات منها تشجيع الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري، وذلك لجذب رؤس الأموال.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"الوطن"، أن تنشيط القطاع الخاص والتشجيع على إنشاء مصانع جديدة، وزيادة المنتجات التي تصنعها الدولة، يضمن تغطية الاستهلاك المحلي وتوفير فائض للتصدير والتركيز على المنتجات ذات القيمة المرتفعة، كما يجب الاهتمام بقطاع السياحة والعمل على التنوع بالمشروعات السياحية.