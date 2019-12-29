أعلنت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة تهدف المبادرة، لنشر الوعي البيئي بمختلف المجالات الحيوية بالبلاد، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأطلقت وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنتدى شباب العالم، أول حملة للوعي البيئي في مصر متمثلة في مبادرة "اتحضر للأخضر"، التي تحمل رسالة للعالم والشباب لتوعيتهم بأضرار التغيرات المناخية.

ووضعت وزارة البيئة المبادرة كأهم أولوياتها في التطبيق الفعلي على أرض الواقع بعام 2020، إذ تنص على اندماج الشباب في العمل البيئي ووقف أضرار تغيرات المناخ وحماية الإنسانية وموارد البيئة.

وتهدف مبادرة "اتحضر للأخضر" إلى توجيه رسالة لشباب العالم، وإرشادهم لمعرفة تأثير تغير المناخ على التنمية، إذ تم عرض فيلم قصير بمنتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسي، يتناول الفكرة ويحكي قصة تغير المناخ وما فعله الإنسان فيه وتسببه في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، كما تهدف للاستماع إلى التجارب المبتكرة للشباب التي تؤثر في تغير المناخ وتقلبات الطقس.