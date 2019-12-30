شهدت منطقة "الزيتونة" الواقعة بمدينة دسوق فى محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، حادث انهيار منزل مكون طابقين، دون وقوع أي إصابات، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف وفرض كردون أمني حول المنزل المنهار، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من طابقين ملك "محمد . ص . ا" بمنطقة الزيتونة، وجرى إبلاغ غرفة عمليات المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وتحركت على الفور معدات مجلس المدينة والجهات الأمنية، وجرى فرض كردون أمنى، وبدأ إخلاءه من السكان، فضلاً عن رفع الأنقاض.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء خالد حسن، رئيس المركز والمدينة، بسرعة إتخاذ الاجراءات القانونية وتشكيل لجنة لفحص العقار وحصر الاضرار.