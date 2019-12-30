استجاب الدكتور محمد العقبي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، لما نشرته "الوطن" عن الجد أحمد بدوي الذي يبلغ من العمر 79 عامًا والذي يقوم بتوصيل حفيده الكفيف ياسر لكلية أصول الدين.

وقال العقبي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "استجابت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نفين القباج لما نشرته جريدة الوطن حول حالة الحفيد والجد عم أحمد بدوي 79 عاما، وحفيده ياسر الطالب الكفيف بكلية أصول الدين ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير مرافق وتحمل نفقات انتقال ياسر يوميا من منزله إلى جامعته ودراسة حالة الأسرة ومدى استحقاقها لما تقدمه الوزارة من برامج الدعم والخدمات المتنوعة".

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

عجوز سبعيني يتكئ على عصاه بيمينه، يصطحب شابا كفيفًا بيساره كل يوم، يسيران معًا مسافة طويلة من بيتهما إلى مقر الجامعة متشابكي الأيدي، الأول يستمد قوته - رغم شيبه ومرضه- من طاقة الثاني وشغفه للعلم، فيسير الصغير مهلًا على خطوات العجوز البطيئة، يطمئن به وتسكن روحه المضطربة من عثرات الطريق قليلًا، لا يتركه إلا في مقعده داخل قاعة المحاضرة ويجلس في انتظاره ساعات بالخارج ليصطحبه إلى البيت من جديد.