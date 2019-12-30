صحفيون بحفل تأبين محمود صلاح: فقدنا مدرسة مهنية.. وقريبا جائزة باسمه

أعرب المشاركون في حفل تأبين الكاتب الصحفي، محمود صلاح مؤسس صحيفة أخبار الحوادث، عن حزنهم لفقدان الصحافة المصرية والعربية، أسطورة مهنية، ومؤسس مدرسة صحافة الجريمة، وقيمة وقامة نادرة التكرار في تاريخ الصحافة.

جاء ذلك خلال أمسية التأبين التي أقامتها لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، مساء أمس، بحضور لفيف من الزملاء الصحفيين من مختلف الأجيال، وأسرة صلاح.

وقال أيمن عبدالمجيد، أن الأمسية تعظيم لقيمة العطاء والوفاء، لقامة مهنية أثرت الصحافة المصرية، وأسست لمدرسة صحافة الجريمة، ذات البعد الإنساني والرسالة البناءة، مسترشدًا بعدد من المغامرات الصحفية التي خاضها صلاح، وكشفت ثغرات نتج عنها إصلاحات تشريعية، منها تجريم بيع الملابس العسكرية في المحال بعد شرائه زيا عسكريا وانتحال شخصية ضابط شرطة واستيقاف مواطنين في أكمنة مصطنعة.

وشدد الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، على أن محمود صلاح مبدع، صاحب علامة فارقة في تاريخ مهنة الصحافة، امتلك أسلوبا إبداعيا، وقدرة على الغوص في أعماق القضايا، وتقديمها لمختلف المستويات الفكرية والثقافية، ما جعله بمثابة المتوسط الحسابي لقراء الصحيفة، وضاعف توزيع "أخبار اليوم"، لدرجة جعلتنا في "الأهرام" نسعى لاستقطابه للانتقال إلينا إلا أنه رفض، فكان يعتبر "الأخبار" بمثابة جنسيته.

وتابع سرايا: "محمود صلاح كان صحفيا ملتزما بقيم وأخلاقيات المهنة، التي يجب أن تراعيها الأجيال الحاضرة، فالصحافة مهنة تسرق عشاقها، وتوثق تاريخهم المهني، فلا يستطيع كاتب التهرب في المستقبل من مواقفه، حتى بعد رحيله يمكن لمن يأتي بعده من الباحثين أن يظهر مواقفه وتناقضاته من تحليل مسيرة كتاباته".

وقال عمرو حسانين، نائب رئيس تحرير "المصري اليوم"، إن محمود صلاح كان مدرسة في الأخلاق، لا تقل عن قدراته المهنية، العظيمة، فكان يتعامل مع تلاميذه كأبنائه، يسأل هل معك فلوس، وهو يكلفك بموضوع ميداني، حتى لا تشعر باحتياج.

واعتبر جمال الشناوي، رئيس تحرير أخبار الحوادث، رحيل صلاح خسارة فادحة للمهنة، بينما أكد محمد يحيى عضو مجلس النقابة، أن محمود صلاح قيمة مهنية وعلامة فارقة في تاريخ الصحافة ومؤسسة أخبار اليوم.

فيما عدد حسين عبدالقادر، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، دروس الأستاذ في كيفية التعامل مع المصادر بكرامة واحترام، مشددًا على أن المصدر إذا "عزم الصحفي على كوب شاي، فعلى الصحفي أن يعزم مصدره هذا في وقت لاحق على الغذاء"، بما يعني الندية في التعامل وعدم قبول منح للحفاظ على كرامة المهنة، وقيمة الصحفي.

المهندس يحيى صلاح نجل الراحل، تحدث عن عشق والده لمهنته، وحرصه على قيمها وآدابها، وكيف كان يتوقف عن الحديث أو السير ليدون فجأة فكرة مقال أو موضوع صحفي، فكانت الصحافة معه أينما حل، أو ارتحل.

إسراء صلاح نجلة الراحل، روت كيف كان يحث أبناءه على التفوق أيا كانت مهنتهم، بالإخلاص في العمل وبذل الجهد والتفاني ومراعاة الله والضمير، مشيرة إلى أنه كان لا يقف عند إنجاز صحفي حققه، بل يفكر من اللحظة فيما سيحققه بعد ذلك.

وتحدث ممدوح الصغير، رئيس تحرير أخبار الحوادث السابق، عن ذكرياته مع مدرسة محمود صلاح، معددًا مآثر الراحل مهنيًا وأخلاقيًا.

فيما تحدث اللواء أحمد مشهور والد الشهيد إسلام مشهور، الذي تربطه بالراحل علاقة نسب، عن أخلاق محمد صلاح، وإنسانيته وتأثره باستشهاد إسلام وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن وبكائه عند مرارات جثمان الشهيد الثرى.

وعندها دعا أيمن عبدالمجيد الذي أدار الأمسية للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر وبينهم الشهيد إسلام مشهور، وعلى روح فقيد الصحافة.

فيما دعا حسين الزناتي، عضو مجلس النقابة، للاستفادة من مدرسة محمود صلاح، معتبرًا أنه موهبة نادرة التكرار.

ومن جيل الشباب تحدث أيمن فاروق الذي أجرى آخر حوار مع الراحل قبل أسابيع من رحيله، عن نصائحه للشباب أن يهتموا بالعمل الميداني وتدقيق المعلومات والصياغات الأدبية، وعن أول حوار أجراه الراحل مع أحد السجناء، وكيف أعطاه مرتبه بعد أن شعر أن السجين في احتياج لهذا المال.

وفِي كلمته دعا يسري البدري، نائب رئيس تحرير المصري اليوم، إلى تأسيس جائزة لصحافة الجريمة بنقابة الصحفيين، باسم محمود صلاح، وهو ما أيده أعضاء المجلس المتواجدين، وأكد عبدالمجيد أنه سينقل ذلك الاقتراح لمجلس النقابة، لإقراره، فيما أكد أسامة سرايا أنه وزملاء الراحل من دفعته هم من سيمولون القيمة المالية للجائزة.

وتحدث الكاتب للصحفي شريف رياض عن ضرورة ترسيخ القيم المهنية لجيل الرواد في نفوس شباب المهنة، فيما عددت الزميلة نبيلة مراد، القيم والأخلاقيات المهنية التي كان يغرسها الراحل في نفوس تلاميذه من جيل لشباب.

وفِي نهاية الأمسية قدم عبدالمجيد درعا من نقابة الصحفيين تقديرًا للراحل ودوره، داعيًا لتوثيق أهم أعماله في كتاب، لتستفيد منها أجيال شباب الصحفيين المتعاقبة.