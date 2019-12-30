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بالأسماء.. إصابة 12 شخصا من مشجعي المصري إثر تصادم أتوبيسين في بورسعيد

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا من مشجعي المصري إثر تصادم أتوبيسين في بورسعيد

"الإفتاء" توضح قواعد اختيار اسم المولود وحكم الأسماء الغريبة

"الإفتاء" توضح قواعد اختيار اسم المولود وحكم الأسماء الغريبة

القصة الكاملة لقتل "حارس الدقي".. والمتهم: "كنت عايز أشتري ترامادول"

القصة الكاملة لقتل "حارس الدقي".. والمتهم: "كنت عايز أشتري ترامادول"

معلومات عن مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر

معلومات عن مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر

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قذاف الدم: تركيا دولة استعمارية.. والعرب أصبحوا مطمع لكل من هب ودب

استقالة بعض قادة الجيش السوري المعارض اعتراضا على إرسال مسلحين إلى ليبيا

استقالة بعض قادة الجيش السوري المعارض اعتراضا على إرسال مسلحين إلى ليبيا

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من الطحال لـ الشماتة.. رصد لمعارك الفنانين العائلية على الشاشات بـ2019

حكيم وهيفاء وجسار وصبري والليثي يسيطرون على حفلات ليلة رأس السنة

حكيم وهيفاء وجسار وصبري والليثي يسيطرون على حفلات ليلة رأس السنة

لماذا قضت المحكمة بحبس قاتل "شهيدة الشرف" رغم تصالح العائلتين؟

لماذا قضت المحكمة بحبس قاتل "شهيدة الشرف" رغم تصالح العائلتين؟

"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

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العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

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