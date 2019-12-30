أخبار ما تفوتكش: اجتماع السيسي ومدبولي.. والشكل النهائي لميدان التحرير

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال يناير المقبل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ووزيرة الصحة والسكان.

"الوطن" تنشر صور التصميم النهائي لميدان التحرير بعد نقل الكباش

حالة من الجدل أثيرت خلال اليومين الماضيين، عقب قرار نقل 4 تماثيل كباش من معبد الكرنك بمحافظة الأقصر لتزيين ميدان التحرير بعد نصب المسلة به.

انتهاء مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر خلال 4 أعوام

أعلن اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، انتهاء مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر خلال الـ4 أعوام المقبلة، إذ إنّ مونوريل العاصمة سينفذ بطول 54 كيلو متر، ويشمل 21 محطة، وسيتم تنفيذه خلال 34 شهرا، وسيكون جاهزا أمام الركاب آواخر يونيو 2022.

السيسي يجتمع بمدبولي ووزير المالية لبحث خفض الدين العام

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية.

"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

تمكن قطاع البترول والثروة المعدنية من تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة فى مختلف أنشطة صناعة البترول خلال 2019، والتى تعكس بداية جنى ثمار استراتيجية وزارة البترول التى تعكف على تنفيذها بشكل صارم، وذلك فى إطار بدء تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور.

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

رغم بدايتها المستقرة نسبياً وتحقيق العديد من الشركات العقارية المدرجة فى البورصة المصرية تراجعاً فى نتائج أعمالها حتى الربع الثالث من العام الجارى، إلا أن ختام 2019 أثبت أنه كان عاماً يحمل العديد من المزايا والمفاجآت للقطاع العقارى.

النائب العام يأمر بحبس المتسبب في موت 23 شخصا بحادث بورسعيد

أمر النائب العام بحبس المتهم أحمد حمدي محمد محمد عقاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأ في موت 23 شخصاً وإصابة 6 آخرين في حادث سير ببورسعيد.

حكيم وهيفاء وجسار وصبري والليثي يسيطرون على حفلات ليلة رأس السنة

يشارك عدد كبير من نجوم الأغنية الرومانسية والشعبية والاستعراضية بمصر ولبنان في إحياء أبرز 8 حفلات لـ رأس السنة، والتي يقيمها منظم الحفلات محمود حنفي داخل كبرى الفنادق النيلية، والقاهرة الجديدة، بهدف جذب السياح العرب وأبناء الجالية الخليجية بسهرات الكريسماس والعام الجديد 2020.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. بارد مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس، خلال الفترة من الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

الاتحاد الدولي للسلة يختار ثريا محمد لاعبة الأهلي ضمن قائمة الأفضل

اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة، ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، ضمن قائمة أفضل 10 في عام 2019، بعدما وصفها بـ"كليوباترا مصر" في وقت سابق.

جلوب سوكر.. رونالدو يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، أمس، خلال النسخة الحادية عشر من حفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.