أخبار متفوتكش.. الزمالك يتعادل مع الإنتاج وتعطيل الدراسة بسبب الطقس

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

النقل: بدء خطوات حجز تذاكر المترو بـ"بطاقات الائتمان"

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل عن أن الوزير وافق على تطبيق نظام حجز تذاكر مترو الأنفاق باستخدام "البطاقات الائتمانية"، لتكون بديلة للتذاكر الورقية، بهدف القضاء نهائياً على ظاهرة زحام المواطنين أمام منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

"الأرصاد": أمطار غزيرة في الإسكندرية لمدة 72 ساعة تبدأ اليوم الأربعاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار على مستوى الأحوال الجوية، بدأت من أمس، الثلاثاء.

"الري": حريصون على الوصول لحل توافقي بشأن سد النهضة

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تجدد سعيها قدمًا في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

"مسلمو الأويجور" بين الإرهاب والاضطهاد.. ماذا يحدث في الصين؟

تتواصل حلقات مسلسل "مسلمي الإويجور" يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الإدانات والشجب والتنديد بسياسات العملاق الصيني، قصص عن تعذيب وانتهاكات ترتكبها الصين بحق أقلية مسلمة تقطن إقليم "شينجيانج" الغربي ذاتي الحكم، فجرتها تقارير غربية لتنطلق موجة من التعاطف مع الإيجور، والتشهير بسياسات السلطات الصينية ضدهم.

النيابة تبحث عن أهلية موظف وزوجته عُثر على هياكلهما العظمية بالإسكندرية

خاطبت النيابة العامة، إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الإسكندرية، لعمل "قيد عائلي"، عن الموظف وزوجته اللذين جرى العثور على هياكلهما العظمية، في طريق محور المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

بطل واقعة "خالك عرفات في مستشفى أم المصريين": أنا مش مسعف وكنت بهزر

كشف أحد المواطنين من محافظة الشرقية يُدعى أمير فرج، أنه صاحب المقطع الصوتي الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي "خالك عرفات في مستشفى أم المصريين"، موضحًا أنه قام بدور مسعف في التسجيل الصوتي رغم أنه ليس مُسعفا كما أن المقطع تهكمي وكان على سبيل الترفيه ولا يمت للواقع بصلة.

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور في قضية "الصفافير"

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع اليوتيوبر الشهير شادي سرور، في إحدى القضايا المطلوب فيها للتحقيق.

تعطيل الدراسة بمدارس مطروح الأربعاء والخميس

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة على مستوى المحافظة، بالنسبة لطلاب المدارس فقط الأربعاء والخميس، لسوء الأحوال الجوية، وذلك حرصا على سلامتهم.

رئيس الزمالك: ساحر مصري مع سيد عبدالحفيظ وأفريقي للعتال سبب هزيمة الفريق

اتهم رئيس نادي الزمالك، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بالسحر، جاء ذلك بعد تعادل الأبيض سلبيًا أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من عمر الدوري، على ملعب السلام.

لاعب الإنتاج الحربي "يبلع لسانه" خلال لقاء الزمالك

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم للإنتاج الحربي بإنقاذ لاعب الفريق أحمد مجدي، بعد بلع لسانه، خلال مواجهة الزمالك، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.