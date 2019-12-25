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سائحو الغردقة يحتفلون بالكريسماس تحت مياه البحر الأحمر

سائحو الغردقة يحتفلون بالكريسماس تحت مياه البحر الأحمر

أخبار متفوتكش.. الزمالك يتعادل مع الإنتاج وتعطيل الدراسة بسبب الطقس

أخبار متفوتكش.. الزمالك يتعادل مع الإنتاج وتعطيل الدراسة بسبب الطقس

الذهب يرتفع 8 جنيهات وعيار 21 بـ677 جنيها

الذهب يرتفع 8 جنيهات وعيار 21 بـ677 جنيها

6 معلومات عن نظام حجز تذاكر المترو الجديدة بـ"بطاقات الائتمان"

6 معلومات عن نظام حجز تذاكر المترو الجديدة بـ"بطاقات الائتمان"

النقض تلغي حكما بـ3 سنوات على متهم بـ"إدخال ترامادول لمحتجز" وتعيد محاكمته

النقض تلغي حكما بـ3 سنوات على متهم بـ"إدخال ترامادول لمحتجز" وتعيد محاكمته

تواصل قداسات عيد الميلاد بكنائس التقويم الغربي.. والبابا يقدم التهاني

تواصل قداسات عيد الميلاد بكنائس التقويم الغربي.. والبابا يقدم التهاني

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6 معلومات عن نظام حجز تذاكر المترو الجديدة بـ"بطاقات الائتمان"

6 معلومات عن نظام حجز تذاكر المترو الجديدة بـ"بطاقات الائتمان"

رغم إعاقته الخطيرة.. عبدالرحمن يلعب جري ووثب وتنس طاولة

رغم إعاقته الخطيرة.. عبدالرحمن يلعب جري ووثب وتنس طاولة

كيف أنهت بعوضة حياة جندي تركي في العراق؟

كيف أنهت بعوضة حياة جندي تركي في العراق؟

انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

بمقدم حجز 150 ألف جنيه.. شروط الحصول على شقق سكنية بالتجمع الخامس

بمقدم حجز 150 ألف جنيه.. شروط الحصول على شقق سكنية بالتجمع الخامس

إحدى مكرمات "قادرون باختلاف": الرئيس شجعني ونفسي أشوف أخويا بطل ومشهور

إحدى مكرمات "قادرون باختلاف": الرئيس شجعني ونفسي أشوف أخويا بطل ومشهور

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