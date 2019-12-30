أصدرت وزارة الداخلية 3 قرارات رقم 2208 و2209 و2210 لسنة 2019، بشأن منح جنسيات أجنبية لعدد من المواطنين المصريين.

ونص القرار رقم 2208 على أن يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان المرافق، بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نص القراران رقم 2209 و2210 على أن يؤذن لـ45 مواطنا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشر القرار في عدد "الوقائع المصرية" الصادر بتاريخ اليوم للإطلاع عليه اضغط هنـــــــــــــــــــــا.