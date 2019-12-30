تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من محاور الطرق الرئيسية والكبارى بمدينة 6 أكتوبر.

وشدد الجزار على الالتزام بالمواعيد المحددة؛ للانتهاء من المشروعات، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، وزيادة أعداد العمال والمعدات بمواقع العمل المختلفة، من أجل دفع معدلات التنفيذ.

وأضاف أن أعمال الطرق الجارى تنفيذها تشمل الطريق الدائري الأوسطي (القطاع الأول) "الجزء الأول من الطريق الدائري الأوسطي"، من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم "طريق داعم لطريق الفيوم" – القطاع الثاني "الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي"، من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، بجانب طريق الواحات، والطريق الدائري الجنوبي، وتبلغ أطوال تلك الطرق 93 كم وتضم 18 عملاً صناعيا و9 كباري مشاة، بـ5.368 مليار جنيه.

وقال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: "يهدف مشروع الجزء الأول من الطريق الدائري الأوسطي من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، والأعمال الصناعية عليه، لتخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، ورفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية لاستيعاب ضغط مرور النقل الثقيل من وإلى المنطقة الصناعية.

وتهدف الأعمال الصناعية بالمشروع إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات، واستبدالها بكباري للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتبلغ تكلفة المشروع 918 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن مشروع الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، يهدف لتطوير الطريق في نطاق الفاصل السكني الصناعي بالمدينة؛ ليصبح بعرض يتراوح من 56 : 82 مترا، وبعرض 4 حارات رئيسية وحارتي خدمة.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن مشروع تطوير طريق الواحات بطول 30 كم، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ 5 كباري حاليا، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم به 3 حارات بعرض 16.75 متر مع استيعاب مسار BRT، بجانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي، يتسع لـ3 حارات مرورية لكل اتجاه، بدءًا من التقاطع مع طريق الجيزة - الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر، وحل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، ورفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.

وتهدف الأعمال الصناعية بالمشروع إلى إلغاء جميع الملفات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتشمل الأعمال الصناعية، كوبري 2، وهو على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائري الأوسطي لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية، وكوبري 3، ويوفر عمل دوران خلفي حر للقادم من طريق "الجيزة - الفيوم"، والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر "جرى التشغيل التجريبي"، وكوبري 6.

ويوفر دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالي، والمتجه لطريق الفيوم "جرى التشغيل التجريبي"، وكوبري 18، والغرض منه ربط منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق الواحات "جرى التشغيل التجريبي"، بجانب تقاطع رقم 8، وبه نفق وكوبري لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الدائري مع طريق الواحات، إضافة إلى تنفيذ 6 كباري مشاة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن مشروع الطريق الدائري الجنوبي، بطول 22 كم وعرض 82 م، وبه 4 حارات في كل اتجاه، إضافة إلى طريق للشاحنات به حارتان في كل اتجاه، بجانب الأعمال الصناعية، ويعد المشروع جزءًا من الطريق الدائري حول المدينة؛ لربط الأحياء والمناطق الصناعية، والمحاور الرئيسية؛ لتخفيف الحركة المرورية، وخدمة مدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.