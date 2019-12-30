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الزمالك يفتح خزائنه لترضية اللاعبين

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وزيرة الهجرة تلتقي ١٥٠٠ مواطن للتوعية وطرح البدائل في "مراكب النجاة"

وزيرة الهجرة تلتقي ١٥٠٠ مواطن للتوعية وطرح البدائل في "مراكب النجاة"

برلمانية: رفض الأحزاب مناقشة قانون الإدارة المحلية "سقطة تاريخية"

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وزير المالية.. لقيادات "الضرائب": الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة 

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