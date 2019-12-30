نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات وجود عجز كبير في محتويات مخزن الإدارة العامة للمهمل والبيوع داخل ميناء نويبع البحري، التابعة للإدارة المركزية لجمارك سيناء.

وكشفت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ نويبع البحري بالإدارة العامة لأمن الموانئ، تبديد واختلاس العديد من البضائع المتحفظ عليها على فترات متقطعة لتهريبها داخل البلاد، ولا سيما البضائع المحظورة لعدم استيفائها الاشتراطات الاستيرادية بالمخالفة للقانون.

وجرى تشكيل لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن وجود اختلاس كميات كبيرة من البضائع المثبتة بمخازن المهمل من بينها قطع غيار سيارات، ملابس، مكملات غذائية، مستحضرات تجميل، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة، أجهزة لاب توب وآي باد، بطاطين، أقمشة، وقدرت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة لتلك البضائع قرابة 18 مليون جنيه، كما انتهت أعمال اللجنة إلى تحديد المسؤولين عن العجز والاختلاس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.