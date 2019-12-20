قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم أجمع، لكن فصل الخريف كونه فصل انتقالي ومتقلب فنجد إحساسنا بالبرودة يبدأ باكرا بعض الأعوام ويتأخر أعوام أخرى.

وشدد شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، على شاشة "DMC" على ضرورة فتح أضواء السيارة في أثناء القيادة على الطرق السريعة في فترات تكون الشبورة، والقيادة بهدوء وترك مسافات الأمان، والتزام تعليمات الإدارة العامة للمرور.

وناشد شاهين المواطنين في حال كثافة الشبورة بشكل كبير وحجب الرؤية بشكل كامل والتزام الجانب الأيمن من الطريق، وانتظار تحسن الحالة وتحسن الرؤية.