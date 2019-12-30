نجحت مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف 4 عائلات بدائرة مركزي شرطة أبنوب وساحل سليم، في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلات.

كما نجحت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في إنهاء نزاع بين عائلتين بدائرة مركز شرطة تلا، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وجرى الصلح بين الأطراف، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.