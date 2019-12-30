نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، من موظف بإحدى الشركات لتموين السفن، باكتشافه تركيب (2 كلبس) على خط السولار الخاص بالشركة، والموازي لطريق "السويس- العين السخنة"، وسرقة سولار منه.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما، وذلك حال ترددهما على إحدى المدقات الجبلية بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وسيارة ملاكي، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، أقرا بارتكابهما للواقعة، وبتكوينهما تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية، وتصريف متحصلات السرقة بالبيع، كما قرر أحدهما بأن السلاح المضبوط بحوزته يستخدمه في تأمين وقائع السرقة.