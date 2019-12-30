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الزمالك يفتح خزائنه لترضية اللاعبين

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"الشباب والرياضة" تعلن النشرة الأسبوعية للتوظيف.. راتب يصل لـ6000 جنيه

"الشباب والرياضة" تعلن النشرة الأسبوعية للتوظيف.. راتب يصل لـ6000 جنيه

نقيب المحامين بدمياط: السجن 7 سنوات أقصى عقوبة للمتسبب في حادث بورسعيد

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انطلاق امتحانات النقل الإعدادي والثانوي بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

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