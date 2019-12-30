قال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إن قانون التأمينات الجديد سيوحد فئات المجتمع كلها فى منظومة واحدة، مشيرا إلى أنه تبنى فكر التأمين الشامل، كما يعالج ظاهرة التهرب التأمينى التى تؤثر على منظومة التأمين، ويترتب عليها أن صاحب المعاش عندما يؤمن عليه ويخرج على المعاش يصبح معاشه ضئيلاً، مؤكدا أنه تم النظر فى العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية.

وأضاف لـ"الوطن" أن القانون الجديد يبقى على مزايا القوانين السابقة، ولا يمس أى مكتسبات لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، بل حفز العمالة غير المنتظمة، وساوى بينها وبين العامل فى القطاع الحكومى، مشيرا إلى أنه ستكون لهم نسبة اشتراكات ونسبة لصاحب العمل، ونسبة صاحب العمل ستتحملها الخزانة العامة للدولة كمساهمة لتحفيز العمالة غير المنتظمة.