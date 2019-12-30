شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم، تحليق 40 رحلة، لمرتادي البالون الطائر، حملت على متنها 800 سائحا من مختلف الجنسيات، لمشاهدة الأقصر الفرعونية من السماء.

وقال هاني السيد مدير إحدى شركات البالون لـ"الوطن"، إن الرحلات حلقت بعد التأكد من استقرار حالة الطقس، وعدم وجود أي عواصف أو تيارات هوائية، تمثل خطورة على سلامة السائحين.

يذكر أن البالون الطائر أحد أنواع السياحة التي ظهرت في مصر، وبالتحديد في الأقصر خلال ثمانينيات القرن الماضي، ويستقل فيها السائحون المناطيد الهوائية ليستمتعوا بالمدينة وآثارها من سمائها الصافية، وسط حالة من السعادة والبهجة التى تؤكد عظمة المدينة الأثرية.