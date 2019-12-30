كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع وانخفاض معدل مبيعات مصنعي السيارات، خلال نوفمبر الماضي من العام المنصرم 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2018.

وأظهر التقرير حجم المبيعات بالوحدة، وترتيب الشركات المصنعة حسب نسبة كل شركة من المبيعات.

وحسب التقرير احتلت شركة "شيفروليه" المرتبة الأولى من ناحية المبيعات خلال الشهر، حيث أظهر التقرير ارتفاح حجم المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2018، حيث وصلت المبيعات خلال نوفمبر 2019 إلى 4122 وحدة، بينما وصلت في نوفمبر 2018 إلى 3053، كما أحتلت شركة "تويوتا" المرتبة الثانية والتي حققت مبيعات 1774 وحدة خلال نوفمبر 2019، بنما حققت 1029 وحدة خلال نوفمبر 2018.

وأحتلت شركة "هيونداي" المرتبة الثالثة من حيث الترتيب، حيث حققت مبيعات خلال نوفمبر الماضي 1594 وحدة، فيما وصلت مبيعاتها خلال نوفمبر 2018 إلى 2818 وحدة، وبذلك ينخفض معدل مبيعاتها خلال 2019.