شهدت سوق السيارات العديد من الاضطرابت خلال عام 2019، بخاصة في النصف الأول من العام، نتيجة تطبيق "الزيرو جمارك" على السيارات الأوروبية، واقتراب أسعارها من السيارات الصينية والكورية، حيث توقفت حركة الشراء نتيجة انتظار ثبات الأسعار في السوق.

وفي هذا الشأن، قال شادي ريان خبير مبيعات السيارات، إن النصف الأول شهد ركودا كبيرا في الأسعار نتيجة تطبيق الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبية وإلغاء الجمارك، حيث تقاربت العديد من أسعار السيارات الأوروبية مع السيارات الأخرى الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات الشراء حتى يتبين مسار السوق ويستقر.

وأضاف أن السوق خلال النصف الأخر من العام شهدت استقرارا كبيرا في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى عودة الرواج في الشراء.

وأشار إلى أن الرواج الأكبر كان لصالح السيارات المجمعة محليا، وجاءت بعدها السيارات الأوروبية على حساب السيارات الآسيوية.

وتابع "شادي" بشأن إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبة أنها "لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار نتيجة النخفاض الطفيف في السعر" حيث سيكون إجمالي التخفيض 4% فقط من سعر السيارة.