حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، ممارسي التمرينات الرياضية، من تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تحتوي على هرمون النمو البشري "human growth hormone"، نظرًا لخطورتها على الجسم، حيث يتناولها البعض اعتقادا إنها تساعدهم على بناء عضلات الجسم ليبدو شكلهم رياضيًا.

وقالت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم، إن البعض من ملاك الصالات الرياضية يروجون أن هرمون النمو طبيعي يحتاجه الجسم ولا يمثل إدمانًا لتناوله، وأنه ليس له آثار جانبية من أجل الحصول على عضلة جسم أكبر في وقت قصير، مؤكدة أن تلك التوجيهات جميعها خاطئة.

وواصلت "غانم"، أن تلك الأدوية تستخدم لعلاج بعض حالات قصر القامة في الأطفال، وكذلك في بعض المتلازمات أو الاضطرابات الوراثية المصاحبة بضعف في العضلات أو نقص هرمون النمو بسبب أورام الغدة النخامية، كما أنه يستخدم في علاج مرض هزال العضلات المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وتابعت أن خطورة تناول هذه الأدوية تكمن في إساءة استخدامها اعتقادًا أنها تحسن القدرات الرياضية، وذلك بسبب قدرتها على زيادة كتلة العضلات وتقليل نسبة الدهون في الجسم، ومكافحة الشيخوخة، محذرة من عشوائية الاستخدام لما لها من آثار جانبية خطيرة على صحة الجسم.

وأوضحت أنه من بين تلك الآثار الجانبية لتناول الدواء، تسبب في تضخم الثديين عند الرجال، وارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويساهم في نمو الأورام السرطانية، وتضخم ملامح الوجه واليدين والقدمين، وزيادة حجم القلب وتليف الكبد، والإصابة بمتلازمة النفق الرسغي، والشعور بآلام في الأعصاب والعضلات والمفاصل.وزادت في إمكانية حدوث آثار جانبية متمثلة في تورم الذراعين والساقين من احتباس السوائل، واحتمال وارتفاع مستوى الكوليسترول وخدر ووخز الجلد، وتغير المزاج.

وأكدت على ضرورة توخي الحذر عند تناول تلك الأدوية أو الحقن بها، والامتناع عن تنفيذ أوامر المدرب الرياضي لأنه ليس طبيب مسؤول، مشيرة إلى أن هناك فئة عريضة تجهل ظهور تلك الأعراض الجانبية الخطيرة.