تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الأقصر، وعضو لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني،وزير السياحة والأثار، تضمنت أمر نقل وزارة الأثار لـ4 تماثيل كباش من معبد الكرنك بالأقصر، لميدان التحرير بالقاهرة.

إدريس، قال في مذكرته إن هناك حالة من الغضب تنتاب أهالي الأقصر بعد قيام وزارة الآثار بنقل "مسلة" و4 تماثيل كباش من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك "الصرح الأول" على جانبي الفناء، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية.

وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أن ما حدث مخالف أيضًا لقانون الآثار، حيث إن نقل هذه التماثيل من موقعها التاريخي إلى وسط القاهرة لتزيين ميدان التحرير، قد يعرضها لعوامل التعرية والتي تصاحب التغيرات الجوية والمناخية، وهو ما يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والآثرية.

وأضاف، كان من الأفضل أن تقترح وزارة الآثار مسابقة لاختيار أفضل تصميمات لوضعها في ميدان التحرير أو عمل مستنسخات دقيقة لتلك الكباش وللمسلة المراد نقلها، ولدينا من النحاتين المصريين ممن يمتلكون الموهبة والبراعة للقيام بذلك.