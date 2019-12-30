لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بولاية "أوتار براديش" الهندية؛ جراء سقوط سيارتهم في قناة بسبب الضباب الكثيف وانخفاض الرؤية، وذكرت الشرطة الهندية، في بيان أردته قناة "إن دي تي في" الهندية، أن درجات الحرارة انخفضت في دلهي إلى 2.6 درجة سليزيوس وغطى الضباب منطقة العاصمة بأكملها ما أدى إلى انخفاض الرؤية إلى صفر في عدة أماكن وتأجيل وتحويل مسار أكثر من 500 رحلة جوية و30 رحلة قطار.

وتسبب الضباب الكثيف في تفاقم أزمة تلوث وانخفاض جودة الهواء في دلهي بعدما أدى البرد القارس والضباب الكثيف وارتفاع الرطوبة وانخفاض سرعة الرياح إلى تراكم الملوثات في الهواء بشكل أكبر بالعاصمة.