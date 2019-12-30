للعمالة غير المنتظمة.. تعرف على كيفية الاشتراك في التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات ضرورة اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمينات، حتى لا تضيع حقوقهم التأمينية، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وحددت العمالة غير المنتظمة كل من:

1. ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2. عمال التراحيل.

3. صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

وشددت على ضرورة التقدم لمكتب التأمينات المختص للاشتراك بالمستندات التالية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي مثبتا به المهنة أو الرخصة، وخطاب من الجهة المختصة.

2. صورة شهاد الميلاد ونموذج تأمين صحي.